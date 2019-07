In fumo il grano dell'azienda Perniola di Rutigliano: incendio distrugge 7 ettari, "era pronto per la mietitura"

"Non abbiamo avuto avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto. Siamo sotto shock": a Rutigliano l'azienda Perniola, produttrice di pasta, biscotti e taralli con grani antichi, conta i danni provocati da un incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, nelle campagne alla periferia della cittadina barese. In fumo sono andati 7 ettari di grano pronto per la mietitura, L'episodio è al vaglio dei Carabinieri Forestali che, in queste ore, stanno cercando indizi e una pista per risalire ai responsabili del rogo. Non sarà però semplice: il grano e la paglia, alti 1 metro e 170, sono andati in fumo in un batter d'occhio. E' bastato, probabilmente, accendere una piccola fiamma per far sviluppare un incendio di grandi proporzioni.

Il rogo nel cuore della notte

Il rogo è accaduto a notte fonda: "I nostri partner dell'altra azienda agricola che cura quel campo - spiega a BariToday Chiara Cipparano, fondatrice dell'azienda di prodotti biologici da forno rutiglianese assieme a Michela Perniola - erano andati a dormire e la mattina successiva sono stati avvisati che l campo era andato letteralmente in fumo. Abbiamo trovato il nulla. La sera prima eravamo lì pensare a come avremmo raccolto il grano".

"Ricominceremo da zero"

Ora bisognerà ripartire da zero per recuperare quel campo: "Fortunatamente ne abbiamo altri ma siamo molto dispiaciute per quanto accaduto, anche perchè eravamo tranquilli e non abbiamo mai ricevuto minacce. Non siamo però scoraggiate e si dovrà ricominciare partendo dall'aratura. Ci fosse stata una grandinata o una calamità, sarebbe stata in fondo la natura a decidere se recuperare quel chicco, sapendo che lei comanda. In questo caso, coscienti che c'è la mano dell'uomo, c'è grande rammarico. Non vuol dire che con coraggio non ci rimetteremo in carreggiata, certamente non molliamo", perchè lavorare la terra, in fondo, è una questione di testa dura e di coraggio quotidiano.