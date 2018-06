A fuoco rifiuti in un terreno: fumo nero invade Carbonara, vigili del fuoco in azione

Fumo nero visibile a lunga distanza e fiamme che bruciano rifiuti, probabilmente copertoni: diversi residenti di Carbonara hanno segnalato, questa mattina, un incendio avvenuto nelle vicinanze di via Manzari. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme: non pochi disagi per gli abitanti delle case vicine, costretti a chiudere le finestre per via della coltre di fumo sprigionatasi per via del rogo.

Il comitato: "Le ronde servono a poco"

Il fenomeno dei roghi di rifiuti nell'area di Carbonara, Ceglie e Santa Rita è ormai un problema riconosciuto, tanto che dalla mattinata di ieri l'Amiu ha avviato le operazioni di pulizia delle discariche abusive, così da scoraggiare gli incendi. La prossima settimana partiranno anche le ronde di volontari; una novità che però non è piaciuta a tutti. "Il fenomeno persiste, non è scoraggiato e tanto meno temuto - ricordano dal Comitato La Rinascita di Ceglie - Incendiano anche in pieno giorno, considerato il territorio senza". Scarsa e pericolosa l'idea della ronda cittadina disarmata da parte delle associazioni - concludono -. Il fenomeno è ben piu grande di quello che loro pensano, e non si può mandare allo sbaraglio giovani e cittadini comuni".