Incendiati bidoni accanto al mercato di via Vaccarella a Carbonara: fumo nero e vigili del fuoco sul posto

Fumo nero visibile da tutto il quartiere si è sprigionato da alcuni bidoni dati alle fiamme accanto al mercato di via Vaccarella, a Carbonara. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non si registrano danni alla struttura mercatale, le cui pareti esterne sono state leggermente annerite dal fumo. Non è ancora chiara la tipologia di rifiuti bruciati all'interno dei cassonetti, tantomeno l'identità di chi ha appiccato le fiamme. In via Vaccarella è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale. La nube nera provocata dall'incendio aveva allertato gli abitanti della zona che hanno effettuato con rapidità segnalazioni ai vigili del fuoco.