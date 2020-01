Cassonetti in fiamme tra via Dante e via Argiro: disagi e traffico in centro

Strada chiusa e disagi al traffico, questo pomeriggio, nel centro Murattiano di bari, a causa dell'incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti, in via Dante, in corrispondenza con via Argiro. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.

La Polizia locale ha disposto, per alcuni minuti, la chiusura del tratto di via Dante proprio da via Argiro fino a corso Cavour. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.