Fiamme divampano dall'auto parcheggiata a bordo strada: intervengono i vigili del fuoco a Japigia

Auto in fiamme in via Caldarola, a Bari. L'incendio, che ha coinvolto una Fiat Punto parcheggiata, si è sviluppato nel tardo pomeriggio per cause ancora da accertare: non sembrerebbe comunque di natura dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte per spegnere le fiamme, mentre la polizia locale ha bloccato il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza.

Fortunatamente nessuno era in macchina quando si sono sviluppate le fiamme, né sono stati riscontrati altri feriti nell'incendio.