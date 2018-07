Paura a Modugno, fumo e fiamme in pieno centro: a fuoco pergolato di un attico

Vigili del fuoco in azione intorno alle 14 in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Modugno. Un incendio è divampato in un attico all'ottavo piano di un palazzo che affaccia sul corso principale del quartiere.

Le fiamme - stando a quanto si è appreso - hanno riguardato il pergolato esterno dell'abitazione. Una famiglia sarebbe rimasta intossicata a causa del fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e un'autoscala, assieme ad alcune ambulanze del 118.

"Il Comune svolgerà ora approfondimenti per eventuali danni strutturali all'immobile", rende noto via Facebook il sindaco di Modugno, Nicola Magrone.

