Incendio all'interporto: prende fuoco pacco in un deposito

Un incendio è scoppiato la notte scorsa all'interno di un deposito dell'interporto di Bari. Le fiamme sarebbero partite da un pacco trasportato all'interno di uno dei camion giunti nella piattaforma logistica, poi spostato all'esterno.

In corso di quantificazione i danni provocati dal fuoco, mentre sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio.