Manufatto in fiamme in strada Santa Caterina, intervengono i vigili del fuoco: "Sospetta natura dolosa"

Grosso manufatto va a fuoco in un fondo agricolo in strada Santa Caterina, a Bari. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 13: un'ampia colonna di fumo nero si è innalzata in cielo, visibile anche dalla tangenziale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri, anche i carabinieri della Stazione Bari Picone e i Rangers d'Italia - Nucleo Bari, che hanno supportato le operazioni di spegnimento del manufatto, pericoloso visto che a pochi passi era presente un pino che avrebbe potuto incendiarsi velocemente.

Ancora ignota le cause che hanno portato le fiamme a propagarsi, ma il sospetto è che l'incendio sia stato causato da mano umana. L'intervento è durato quasi due ore, al termine del quale l'incendio è stato domato senza grossi danni nell'area circostante.