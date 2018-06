Incendio in un campo incolto lungo la statale 16: fumo invade la carreggiata

Fiamme in un terreno incolto in prossimità della statale 16, tra l'uscita per Poggiofranco in direzione nord e via Mitolo. L'incendio si è sviluppato intorno alle 13 in un campo abbandonato: a bruciare soprattutto sterpaglie. Il denso fumo ha invaso anche la carreggiata della statale, con relativi disagi alla circolazione.

Sul posto, per domare le fiamme, sono giunti i vigili del fuoco. "Succede ogni anno in quel punto - commentano le guardie ambientali dei Rangers d'Italia Puglia, che hanno provveduto a segnalare l'incendio - Ci si chiede come mai quel terreno non venga mai pulito, come prevede la legge". Dell'episodio è stata informata anche la polizia locale.