Paura a San Pio, fiamme in un appartamento in via Ancona

Momenti di paura questa sera in via Ancona, al quartiere San Pio. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al primo piano di un edificio popolare. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 e sul posto, per domare le fiamme, sono giunte due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, attualmente ancora al lavoro sul posto.

Non è ancora chiaro se le fiamme abbiano interessato più di un alloggio. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia locale, polizia di Stato e ambulanze. L'uomo che si trovava all'interno dell'appartamento al primo piano interessato dall'incendio, per sfuggire alle fiamme, si è lanciato dal balcone. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.