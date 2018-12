Incendio nei pressi dell'ex casa di cura 'La Madonnina': vigili del fuoco sul posto

Un fumo nero e denso ben visibile anche a distanza. Incendio, questa mattina, nella zona di viale Pasteur: le fiamme sarebbero divampate nei pressi dell'area retrostante l'ex casa di cura 'La Madonnina'. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 10.30: al lavoro sul posto, per domare il rogo, ci sono due squadre di pompieri. L'intervento al momento è ancora in corso e non si conoscono ulteriori dettagli sulle origini dell'incendio.

