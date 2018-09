Auto sbatte contro muro e si ribalta su via Napoli: muore 26enne

Schianto mortale in via Napoli, a Bari: un giovane di 26 anni é deceduto dopo essersi schiantato con la sua Fiat Panda contro un muro. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale e squadre dei Vigili del Fuoco

L'auto si é successivamente ribaltata: per il giovane non vi é stato scampo, nonostante i soccorsi del 118. L'incidente si é verificato nelle vicinanze del semaforo di via Napoli, mentre l'auto aveva preso la rampa della tangenziale, in direzione sud.