Scontro tra auto e moto alle porte di Carbonara: strada chiusa al traffico, sul posto Polizia locale e 118

Un incidente si è verificato sul prolungamento di via Camillo Rosalba, tra Poggiofranco e Carbonara, all'altezza dell'intersezione con via Torrebella. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto e un'auto. In corso di accertamento la dinamica dell'impatto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118: non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti e le loro condizioni.

Per consentire le operazioni e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli provenienti sia da via Camillo Rosalba che da via Donadonisi.