Auto si ribalta sulla Statale 100 a Mungivacca: ferita una donna

Incidente, alle prime luci dell'alba, sulla Statale 100, alle porte di Bari: una Suzuki, guidata da una donna, per cause non ancora accertate, si è ribaltata poco prima delle 7 in direzione Bari, poco prima dell'ingresso in città, all'altezza di Mungivacca. Sul posto sono giunge pattuglie della Polizia Stradale e un'ambulanza del 118. La conducente, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Qualche conseguenza sul traffico, regolare già nel corso della prima mattinata.