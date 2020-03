Incidente stradale a Carrassi: auto ribaltata all'incrocio

Incidente stradale nel pomeriggio a Bari. Per cause ancora da chiarire, una Opel si è ribaltata all'incrocio tra via Acquaviva e via Sabotino, nel quartiere Carrassi, rimanendo in equilibrio sul lato destro. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica. Non sembrerebbero esserci feriti. "Prestate attenzione" è l'avviso ai conducenti che si trovano a passare in zona.

