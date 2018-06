Scontro in Tangenziale, auto si ribalta sulla carreggiata: due feriti, traffico in tilt

Traffico rallentato, questo pomeriggio, sulla Statale 16 di Bari, in direzione sud, a cause di un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Picone: per cause non ancora conosciute, due auto sono rimaste coinvolte nello schianto. Una di queste, una Panda, ha terminato la sua corsa dopo essersi ribaltata sulla carreggiata. Due persone, secondo le prime informazioni, sono rimaste ferite. Sul posto, oltre a personale del 118 e ai vigili del fuoco, sono giunte pattuglie della Polizia Stradale.