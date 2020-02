Spaventoso incidente sul lungomare di Bari: Lancia sbanda e travolge otto auto, 4 cassonetti e un cartellone pubblicitario

Spaventoso incidente stradale nella notte sul lungomare Antonio De Tullio di Bari.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale un'auto con a bordo quattro ragazzi è rimasta coinvolta in un rocambolesco sinistro avvenuto poco dopo le due.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo e in testacoda ha terminato la sua corsa contro le vetture parcheggiate, ben otto, quattro cassonetti e un pannello pubblicitario. Per fortuna tutti gli occupanti stanno bene, per loro solo lievi ferite.