Camion perde il carico sulla strada, interviene l'Anas: traffico rallentato sulla tangenziale

Rallentamenti sulla tangenziale in direzione Brindisi a causa di un problema legato a un mezzo pesante. Un camion ha perso parte del carico trasportato, alcuni cestelli pieni di polvere di ferro, sulla carreggiata mentre transitava sulla strada statale 100 all'altezza dello svincolo per la tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas, che stanno mettendo in sicurezza l'area. Parte della carreggiata è stata quindi vietata al transito dei veicoli e si sono quindi formate lunghe code sulla strada.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale, che non segnalano feriti.