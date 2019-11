Incidente all'incrocio dell'ospedale Di Venere: violento scontro auto-moto, centauro sbalzato sull'asfalto

Brutto incidente nella notte in via Trisorio Liuzzi, a Carbonara, in corrispondenza dell'incrocio che conduce all'ospedale Di Venere. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto.

Tutta da chiarire la dinamica dello scontro, in seguito al quale la persona alla guida dello scooter sarebbe stata sbalzata di alcuni metri sull'asfalto. Al momento non si conoscono le condizioni del centauro, che comunque non sarebbero apparse gravi: in tutto due persone sono state soccorse in codice giallo dagli operatori del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia locale.

Gallery