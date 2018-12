Incidente sul lungomare, auto finisce su un veicolo in sosta: indagini della Locale

Incidente in serata a Madonnella, sul lungomare di Bari. Un'auto è finita contro un veicolo parcheggiato sul lato destro all'altezza di largo Adua. Secondo quanto raccontato da testimoni a BariToday, a far perdere il controllo dell'autovettura Volkswagen sarebbe stato un sorpasso azzardato da parte di un veicolo che procedeva in direzione opposta e che si stava dirigendo verso il centro città. L'autovettura si sarebbe poi dileguata prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Nell'evitare l'altro veicolo, quindi, l'autista sarebbe finito su una delle macchine in sosta parcheggiate ai lati di largo Adua. Sul posto sono intervenuti i vigili, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza dei vicini esercizi commerciali per ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente. Fortunatamente l'uomo alla guida della Volkswagen non è rimasto ferito nell'impatto.