Incidente a Bari, schianto all'incrocio: auto finisce fuori strada e abbatte semaforo

Incidente questa mattina a Bari, nel quartiere Japigia. E' accaduto all'incrocio tra via Peucetia e via Archita: per cause ancora da accertare, un'auto è finita fuori strada, abbattendo un semaforo e terminando la corsa contro il muro di un edificio. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono interventi gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.