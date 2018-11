Scontro tra auto e mezzo pesante sulla statale 16: due feriti, strada chiusa al traffico

Chiusa al traffico per un tratto la statale 16 all'altezza di Monopoli, in direzione Bari. Lo stop alle auto è stato causato da un incidente, che avrebbe coinvolto due vetture e un mezzo pesante, dileguatosi dopo essere entrato in collisione con i due veicoli. Due persone sono rimaste ferite.

Statale 16 chiusa e traffico deviato

Sul posto oltre ai sanitari del 118, forze dell'ordine e personale Anas. Attualmente la circolazione in direzione di Bari è deviata su viabilità di servizio al km 840,500, in corrispondenza dello svincolo di Monopoli Nord con rientro sulla SS16 attraverso lo svincolo di Polignano Sud.