Schianto sulla provinciale, auto sbanda e finisce contro un albero: due feriti

Grave incidente nella serata di giovedì 11 giugno a Putignano, sulla provinciale per Gioia del Colle. Due persone sono rimaste ferite nello schianto di un'auto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada terminando la corsa contro un albero. A bordo due uomini, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Fonte e foto Vivilastrada.it)