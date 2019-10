Anziano si schianta con l'auto contro le barriere del teatro Petruzzelli: distrutti paletti e luci

Un'auto è finita, nel primo pomeriggio, sui paletti parapedonali del t5eatro petruzzelli, danneggiandoli: a guidare il mezzo, un uomo di 75 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale e un'autogru. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica degli episodi. Il conducente sarà segnalato per richiesta di revisione accertamenti psicofisici e sanzionato per i danni causati.