Incidente in corso Alcide De Gasperi a Bari: scontro tra tre vetture

Traffico in tilt, attorno alle 13, su corso Alcide De Gasperi, a causa di un incidente che ha coinvolto tre vetture, non lontano dallo svincolo per la Tangenziale.

Sul posto, per i rilievi e la viabilità, gli agenti della Polizia Locale. Non si segnalano feriti gravi. Rallentamenti e code in entrambe le direzioni, su un'arteria stradale particolarmente affollata in entrata e uscita da Bari.