Auto si schianta contro muretto e si ribalta: muore 30enne sulla Turi-Putignano

A perdere la vita il 30enne Pino L'Abate: era a bordo della sua Seat Ibiza quando, per cause non ancora chiarite, avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118