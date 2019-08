Schianto in moto tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro: due giovani ricoverati in prognosi riservata

Un ragazzo di 21 anni e una giovane di 20 sono ricoverati in prognosi riservata dopo uno schianto avvenuto ieri attorno alle 23 sul lungomare tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro: i due erano a bordo di una moto che, per cause non ancora chiarite, è rovinata sull'asfalto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.