Tangenziale in tilt in entrambe le direzioni: doppio tamponamento a Mungivacca e Poggiofranco

Traffico in tilt, questo pomeriggio, suilla tangenziale di Bari, a causa di due tamponamenti avvenuti in direzioni opposte che hanno causato numerosi rallentamenti alla circolazione. Gli incidenti si sono verificati a Mungivacca, in idrezione sud e a Poggiofranco, in direzione nord, paralizzando entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale. Non si segnalano feriti gravi.