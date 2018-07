Scontro sulla statale 100, muore guardia giurata: alla guida drogato e ubriaco, arrestato 36enne

Una guardia giurata è deceduta, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 100, nel tratto compreso tra Capurso e Triggiano: l'uomo, Giuseppe Marziliano, 62 anni, era a bordo di uno scooter quando, per cause non ancora chiarite, si è verificato un impatto con un'altra vettura, una Fiat Punto, guidata da un cameriere 36enne di Noicattaro che rientrava da Palagianello dopo il lavoro.

Lo scontro è stato fatale per la guardia giurata. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto ed effettuare i rilievi. Il conducente è risultato positivo ai test droga ed alcool ed è stato quindi arrestato. L'incidente ha causato ripercussioni sulla circolazione: la strada è stata chiusa al traffico nelle prime ore della mattinata per poi essere riaperta attorno alle 9.