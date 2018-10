Scontro con un'auto in via Napoli: motociclista in codice rosso

Grave incidente in tarda mattinata in via Napoli. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito nello scontro tra un'auto e una moto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Costa.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi procedevano nella stessa direzione, dalla tangenziale verso la città, quando si è verificato l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto. Il conducente della moto, un ultracinquantenne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso da un'ambulanza del 118. Nell'impatto l'uomo sarebbe stato sbalzato con violenza sull'asfalto.