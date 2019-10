Tamponamento tra tre vetture in Tangenziale vicino Poggiofranco: traffico in tilt e code

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla tangenziale di Bari, a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di Poggiofranco, poco dopo le 17. Lo scontro ha visto coinvolte tre vetture che viaggiavano in direzione Brindisi. Non si registrano al momento feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi.