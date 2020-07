Incidente sulla Provinciale per Alberobello: moto si schianta in un fondo agricolo, muore 21enne

Un motociclista 21enne di Fasano è morto a seguito in incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 113, a pochi km da Alberobello, nel Barese. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto con doppie curve, finendo rovinosamente in un fondo agricolo.

Per il ragazzo, soccorso dai sanitari dal 118, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le Polizie Locali di Martina Franca ed Alberobello assieme ai Carabinieri.

(Foto Vivilastrada.it)