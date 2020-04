Travolto da un furgoncino dopo l'impatto contro il guardrail: automobilista muore sulla statale 16 bis

Un automobilista di 43 anni è morto questa mattina sulla statale 16, in prossimità di Barletta. L'esatta dinamica dell'accaduto è al momento al vaglio dei carabinieri. L'uomo, infatti, intorno alle 6 di questa mattina aveva chiesto aiuto al 112, riferendo di essere finito sullo spartitraffico dopo che un camion gli aveva tagliato la strada per poi proseguire la marcia, poiché il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto dell'accaduto. Poco dopo, quando la pattuglia è giunta sul posto, ha trovato l'automobilista esanime sull'asfalto, poiché travolto da un furgoncino sopraggiunto poco dopo, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso dopo l'impatto. Purtroppo per il 43enne, originario di Trani, non c'è stato nulla da fare.



