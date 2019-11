Incidente sulla statale 16: scontro tra auto all'altezza di Japigia, code e traffico in tilt

Grave incidente in serata sulla statale 16, in direzione sud, all'altezza di Japigia. Nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte più auto: probabilmente quattro, secondo le prime informazioni raccolte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e il personale del 118: non si hanno tuttavia notizie, al momento, di eventuali feriti e delle loro condizioni. Da chiarire dinamica e cause dell'impatto.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che ha subito forti rallentamenti nel tratto tra l'uscita di via Gentile e San Giorgio.