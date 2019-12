Doppio incidente sulla Statale 16: traffico rallentato e code in direzione nord

Un doppio incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16 a Bari, in direzione nord. Il primo sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo per Santo Spirito-cimitero San Pio, bloccando il traffico. Non si conoscono al momento dettagli sui mezzi coinvolti nell'impatto. La polizia locale consiglia come percorso alternativo l'uscita a Palese per percorrere via Napoli in direzione Santo Spirito.

Il secondo incidente si registra all'altezza di Torre a Mare: anche qui il traffico risulta rallentato, sul posto sta intervenendo la polizia stradale.