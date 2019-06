Ciclisti investiti da un'auto sulla Alberobello-Putignano: uno in gravi condizioni

Travolti da un'auto mentre andavano in bici sulla statale 172 dei Trulli, che collega Putignano ad Alberobello. Tre i ciclisti coinvolti nell'incidente, avvenuto questa mattina nei pressi della rotatoria per il canale di Pirro-Barsento.

Per cause ancora da accertare, un'utilitaria che sopraggiungeva viaggiando nella stessa direzione avrebbe travolto il gruppo che procedeva lungo la strada. Un ciclista, in particolare, nell'impatto sarebbe stato sbalzato fuori strada: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A chiedere aiuto sarebbe stato lo stesso automobilista, che si è fermato per prestare aiuto. La dinamica dell'incidente è al vaglio di carabinieri e polizia locale di Castellana.