Finisce contro utilitaria parcheggiata, auto innesca impatto 'a catena' in viale Pasteur: cinque veicoli coinvolti e due feriti

Un'auto finisce contro un'utilitaria parcheggiata che a sua volta innesca un tamponamento a catena, coinvolgendo in tutto cinque auto in sosta. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Bari, in viale Pasteur. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo/arancione al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot 508, per cause ancora da accertare, è finita contro una Nissan Micra parcheggiata sul marciapiede, che a sua volta ha impattato contro una Opel Agila. Quest'ultima è andata a finire contro una Citroen, che a sua volta ha colpito una Lancia, anch'essa in sosta.

Sul posto, per i rilievi e l'accertamento della dinamica, è intervenuta la Polizia locale.

Gallery