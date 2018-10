Scontro tra bus e auto sulla statale 16: traffico bloccato in direzione Foggia

Traffico in tilt sulla statale 16, in direzione Foggia, a causa di un incidente che si è verificato all'altezza dello svincolo per la Stanic.

Secondo le prime informazioni raccolte, nello scontro - si tratterebbe di un tamponamento - sono rimasti coinvolti un autobus e due autovetture. Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e della polizia stradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code di diversi chilometri sin dallo svincolo Carrassi/Carbonara.