Triplice tamponamento sulla SS16: traffico in tilt e lunghe code

Triplice tamponamento sulla strada statale 16, che ha provocato forti disagi al traffico in direzione Brindisi. I tre veicoli si sono scontrati intorno alle 9 all'altezza dello svincolo per Carrassi, creando poi lunghe code fino all'uscita per la zona Stanic. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per supportare le operazioni di spostamento dei veicoli e per far defluire il traffico. Nel tamponamento non sembrerebbero fortunatamente esserci feriti. Lunghe code si registrano anche in direzione opposta.