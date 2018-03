Tamponamento a catena in tangenziale: traffico in tilt in direzione sud

Tamponamento a catena nella tarda mattinata sulla strada statale 16 di Bari. Intorno alle 14.30 tre veicoli, che stavano procedendo in direzione Brindisi, si sono scontrati per cause ancora da accertare all'altezza dello svincolo per Carbonara. Nessun danno particolare per i mezzi o per gli autisti, ma l'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, dovuti alle operazioni di sgombero dei veicoli dalla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha supportato le operazioni di deflusso delle auto in coda, ma si registrano ancora rallentamenti già dallo svincolo per Carrassi.