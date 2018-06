Tamponamento tir-auto sulla tangenziale: traffico in tilt in direzione nord

Un tamponamento laterale tra un tir e un'automobile, che ha provocato code di veicoli sulla tangenziale di Bari in direzione nord. L'incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 10.30: secondo quanto riportato dalla polizia stradale, intervenuta sul posto, il mezzo pesante - per motivi ancora da accertare - avrebbe colpito la fiancata dell'auto mentre stava transitando vicino allo svincolo per Poggiofranco.

Non sembrerebbero esserci stati feriti gravi nello scontro. Sul posto non è infatti intervenuto né un carro attrezzi, né un'ambulanza e i due veicoli hanno abbandonato il luogo dell'incidente in autonomia. Lo scontro ha provocato lunghe code di veicoli in direzione Foggia; situazione poi tornata alla normalità circa un'ora dopo.