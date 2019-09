Auto si ribalta all'altezza di Carrassi: forti rallentamenti e code in Tangenziale

Forti rallentamenti, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a seguito in un incidente avvenuto nelle vicinanze dell'uscita 12, Carrassi-San Pasquale, in direzione Nord: un'auto, per cause non ancora accertate, si è ribaltata. Coinvolta anche un'altra vettura. Non si registrano, al momento, persone ferite in modo grave. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le ambulanze del 119 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi. Code e incollonamenti si sono verificati fino all'altezza di Japigia, creando grossi disagi agli automobilisti in entrate e uscita dalla Statale.