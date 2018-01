In Puglia è arrivato il picco dell'influenza: 14 persone ricoverate in gravi condizioni

Sono passate da 10 a 14 le persone ricoverate in gravi condizioni negli ospedali pugliesi per influenza e complicazioni derivate dalla malattia. A fornire le cifre, confermando anche il numero dei decessi fermo a 6, è l'Osservatorio Epidemiologico Regionale che specifica come il "picco dei casi influenzali" sia arrivato. Nella regione si è arrivati alla cifra di 17 casi ogni mille persone: "Abbiamo stimato che dall'inizio dell'epidemia - spiega la dottoressa Cinzia Germinario, direttrice Oer -, ultima settimana di ottobre e la prima di novembre, si sono ammalati quasi 200mila pugliesi. Sono i bambini quelli che si ammalano di più, nella fascia 0-4 anni, assieme a quelli di età compresa tra 5 e 14 anni. Per numerosità di casi la più bassa fascia è invece quella dei soggetti con età maggiore di 65 anni, cioè quella ampiamente vaccinata".