Auto esce dal parcheggio e investe passanti al Libertà: tre donne ferite

Tre donne anziane sono rimaste ferite dopo essere state investite nel quartiere Libertà di Bari. L'episodio si è verificato all'incrocio tra dia Dante e via Nitti. Secondo una prima ricostruzione, un'auto stava effettuando manovre per uscire dal parcheggio quando avrebbe travolto le donne. Le passanti sono state soccorse da personale del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi.