Percorsi di supporto psicologico e laboratori di ortocoltura: le nuove attività del Centro famiglie Libertà

Quindici adulti coinvolti in laboratorio sulla realizzazione di orti verticali: l'iniziativa è promossa dal Centro servizi per Famiglie del quartiere Libertà gestito dalla cooperativa sociale Aliante nella nuova sede di corso Italia, e sarà a cura degli esperti della masseria 'Terra d'Incontro' di Casamassima. Le 'lezioni', avviate lunedì, proseguiranno venerdì 23 e venerdì 2 marzo.

Sempre nell'ambito delle attività sociali nel quartiere, dal prossimo 1 marzo, con cadenza bisettimanale, sarà a disposizione uno sportello di supporto psicologico affidato alla dottoressa Tatone nell’istituto scolastico Bianchi Dottula. Allo studio la possibilità di aprire un analogo sportello presso la scuola media Levi, dove si è deciso di avviare anche un percorso sui temi del bullismo e cyber bullismo attraverso un cineforum.

"L’impegno dell’assessorato al Welfare e della rete dei presidi educativi territoriali - spiega il Comune - continua così non soltanto nell’ambito delle attività dei Centri diurni territoriali per minori ma anche attraverso azioni mirate realizzate dai Centri servizi per le famiglie, principalmente rivolte ad adolescenti e preadolescenti con interventi educativi come quelli in programma nelle scuole del territorio con momenti di confronto e ascolto per minori, famiglie e insegnanti su affettività, sessualità, genitorialità, violenza, bullismo e dipendenze realizzati da professionisti e psicologi esperti delle dinamiche della crescita e dell’adolescenza".