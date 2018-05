Luci a led e nuova collocazione per i pali della rotonda di largo Giannella: "Risparmio di costi per il Comune"

Nuova luce per largo Giannella sul lungomare Nazario Sauro di Bari: sono in corso, infatti, i lavori di spostamento dei pali dell'illuminazione con l'inserimento di 4 nuove strutture attorno al perimetro circolare dell'area. La collocazione, infatti, consentirà di rendere sempre sgombra e disponibile la zona centrale della rotonda, evitando così smontaggi e rimontaggi che hanno un costo non indifferente per il Comune. L'illuminazione dei corpi luce sarà a led.