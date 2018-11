Lavori urgenti alla condotta Aqp tra Modugno, San Girolamo e San Paolo: stop l'erogazione di acqua, possibili disagi

Un improvviso guasto ad una condotta Aqp, con conseguenti lavori urgenti di riparazione, potrebbe comportare disagi in alcune zone della città.

In particolare, la condotta idrica in questione alimenta la zona industriale di Modugno, il quartiere San Paolo di Bari e la zona dell’aeroporto. Interessati anche San Girolamo e Via Napoli lato Palese. Gli interventi di riparazione del guasto, causato da un altro operatore di servizi, hanno reso necessaria l’interruzione idrica. Perciò, nelle zone interessate, potranno verificarsi possibili riduzioni di pressione e/o sospensione del servizio idrico potranno verificarsi nelle zone interessate. La normale erogazione idrica sarà ripristinata nella giornata di domani.

Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735; www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); Twitter, account @AcquedottoP, facebook.