Riasfaltatura di strada della Marina a San Giorgio, al via i lavori: "Cantieri per una settimana"

Operai al lavoro a San Giorgio per la riaslfaltatura di strada detta della Marina: gli interventi, a spese di AqP, consentiranno di ripristinare definitivamente la pavimentazione in asfalto, a seguito dell’installazione di alcune condotte di fognatura bianca dell'Acquedotto. La strada era stata, infatti, ripristinata in modo temporaneo. Infatti, dopo le operazioni relative alle infrastrutture fognarie, la strada era stata ripristinata in modo temporaneo. Gli interventi riguarderanno 1,1 km di sede stradale e si concluderanno entro questa settimana. Al termine saranno ripristinati anche la segnaletica orizzontale e gli attraversamenti pedonali. “Abbiamo avuto tanti problemi in questi mesi - ha commentato il sindaco Antonio Decaro, che stamattina si è recato sul posto - : a causa della pioggia la strada più volte ha subito dei danni. Finalmente possiamo procedere alla risagomatura e, nei prossimi giorni, all’eliminazione del vecchio asfalto e alla posa del nuovo. Questa è una delle strade più frequentate nel periodo estivo, e grazie ai lavori in corso ci faremo trovare pronti per l'estate”.

Lavori anche davanti l'Inps

Al termine del sopralluogo, il sindaco, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha anche voluto verificare l’andamento degli interventi di rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto sul piazzale antistante il palazzo dell’INPS, su lungomare Nazario Sauro " “Queste lavorazioni rientrano nella manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del Municipio I - ha precisato Giuseppe Galasso - e consistono non solo nella ridefinizione della geometria dei marciapiedi , con la creazione di nuovi scivoli per le persone con disabilità ma anche nell’asfaltatura dell’intera area adibita a parcheggio e la razionalizzazione dei posti auto, compresi quelli riservati alle vetture che esibiscono il contrassegno per disabili. l’intervento sarà completato con la realizzazione di scivoli sul lato opposto in modo tale da creare continuità con il vecchio marciapiedi" allargato per consentire una migliore attesa per chi aspetta l'autobus alla fermata.