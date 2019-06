Partono i lavori sui binari Fse, stop ai treni sulla linea 1 Bari-Putignano: servizio bus per i pendolari

Un investimento da 195 milioni di euro, per un cantiere della durata stimata di un anno e mezzo. Partono domani, lunedì 17 giugno, i lavori di Ferrovie Sud Est sulla linea 1 Bari-Putignano (via Conversano).

Stop ai treni e bus sostitutivi

Da domani, dunque, scatterà lo stop ai treni, con l'istituzione di un servizio bus sostitutivo per i pendolari. I Comuni interessati dalla chiusura della linea, oltre a Bari per le stazioni Bari Sud Est e Mungivacca, sono quelli di Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana, Putignano. In particolare, è previsto il raddoppio della linea tra Mungivacca e Noicattaro e l'interramento dei binari tra le stazioni di Triggiano e Capurso, l'elettrificazione della linea, l'installazione del sistema di sicurezza SCMT e l'automazione dei passaggi a livello.

"Lavori complessi ma grandi vantaggi per i cittadini"

"Si tratta di lavori particolarmente complessi e impegnativi - spiegano da Fse - che vedranno all’opera 300 maestranze e oltre 100 tra mezzi e attrezzature tecniche. Per consentire l’esecuzione degli scavi la linea ferroviaria chiuderà per 18 mesi". FSE ha in programma sul territorio per tutta la durata dei cantieri incontri pubblici con l’obiettivo di tenere costantemente aggiornate le comunità locali sullo stato di avanzamento dei lavori. In particolare, spiega ancora l'azienda in una nota, "i Comuni di Triggiano e Capurso sono quelli maggiormente interessati dai lavori di interramento e raddoppio dei binari. Qui gli interventi avranno un forte impatto sulla vita e le abitudini delle persone. FSE, consapevole di chiedere un grande impegno ai cittadini, è certa che gli interventi produrranno grandi vantaggi. Al termine del cantiere, infatti, 4 chilometri di binari saranno interrati, scomparendo dai centri urbani, e ben 9 passaggi a livello saranno eliminati con effetti positivi sulla fluidità della circolazione ferroviaria e stradale e l’azzeramento delle attese di automobilisti e pedoni davanti alle sbarre. Più in generale, gli interventi di rinnovo della linea Bari-Putignano consentiranno la diminuzione dei tempi di viaggio dagli attuali 80 a 50 minuti".