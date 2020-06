Nuova illuminazione nel sottopasso Giuseppe Filippo, chiusura al traffico per installare le luci antivandali

Chiude al traffico il sottopasso Giuseppe Filippo per i lavori dell'impianto di illuminazione. A comunicarlo è il Comune di Bari, disponendo a partire da domani, 5 giugno e fino a lunedì 15 giugno lo stop ai veicoli nell'attraversamento del Quartierino, sempre nella fascia oraria 7.30-16.30. Chiusura necessaria per consentire le operazioni di montaggio di alcuni corpi illuminanti al servizio del camminamento pedonale. Si tratta di nuovi punti luce, montati in posizione tale da non poter essere danneggiati da atti vandalici, la cui installazione dovrà avvenire necessariamente durante il giorno. Entro la fine del mese di giugno, inoltre, sarà riaperto il percorso coperto riservato ai pedoni, con la ripresa totale delle funzionalità del sottopasso.

